Montalto delle Marche, appuntamento con il teatro amatoriale d'autore

Sabato 18 Gennaio alle ore 21 al Teatro Comunale di Montalto delle Marche (ex Chiesa di San Francesco) appuntamento con il teatro amatoriale d'autore. Nell'ambito della rassegna organizzata dalla Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori) la Compagnia Teatro Accademia di Pesaro metterà in scena “La notte dell'uomo nero", di Maury Incen, per la regia di Giovanni Buresta.

La storia di “La notte dell'uomo nero"

Da tempo i bambini hanno smesso di temere l’uomo nero perché gli adulti non ne parlano più. Ma ciò non significa che sia scomparso. Anzi. Durante la notte entra nei sogni e lì porta a compimento le sue fosche trame. Lo spettacolo per ragazzi è nato per sconfiggere le paure che già da piccoli ci preoccupano. Il bene vince sempre. La notte dell’uomo nero è un’affascinante mondo parallelo decisamente da esplorare con i “Guardiani” che ci proteggono: Babbo Natale, la befana, la fatina dei denti, il coniglio pasquale e re carnevale. In scena un gruppo affiatato di attori dell’Accademia: Maury Incen, Fabio Bernardini, Federica Gresta, Anya Bracci, Matteo Bracaccini, Massimo Buonanno Giacomo Domeniconi, Martina Grilli, Monica Marinoni, Davide Pontellini, Tommaso Stella, Tamara Sagajeva, Jonathan Maroncelli.

"Il 2019 è stato in crescita per la Fita Marche – commenta la presidente Federica Bernardini - con oltre 145 spettacoli e 28 rassegne nei teatri marchigiani. La nostra associazione coinvolge oltre ottanta compagnie amatoriali per un totale di mille persone che ogni giorno lavorano per portare in scena la passione per il teatro e le attività artistiche in genere. Nei primi giorni del 2020 sono già attive sette rassegne teatrali. Il rapporto virtuoso con i comuni e i teatri marchigiani rappresenta un'opportunità per tutto coloro che sono attivi nel campo della cultura e dell'arte".





