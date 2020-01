Monteprandone, riprende “Salute in Cammino”. Nel 2019 485 presenze in 34 camminate

Dopo la pausa natalizia e di fine 2019 ed inizio 2020 riprende l’iniziativa “Salute in cammino” che prevede da Martedì 21 Gennaio alle 21 un appuntamento settimanale in Piazza dell’unità.

Si tratta di una manifestazione ormai consolidata visto che il primo appuntamento si è svolto più di 6 anni fa, esattamente il 29 Luglio 2013.

E anche nel 2019 sono state tante le iniziative realizzate. Ben 34, infatti, sono state le camminate organizzate con partenza non solo da Piazza dell’unità ma anche in altri luoghi a Centobuchi e Monteprandone. In totale le presenze di cittadini di ogni età registrate sono state 485.

“Salute in cammino” è un progetto di promozione della salute, aperto a cittadini di ogni età, finalizzato ad incrementare l’attività fisica la cui pratica ha effetti benefici come raccomandato anche dall’Organizzazione mondiale della sanità, che invita a fare 3 ore settimanali di movimento. Ogni martedì (tranne quando piove) viene organizzata una camminata della durata di un’ora.

“Salute in cammino” rientra nel progetto “Sport senza età” che è organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale di Monteprandone e col sostegno dell’Asur Marche.

La partecipazione all’evento è gratuita, basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici. Si consigliano: abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure inviare un messaggio al numero 3442229927.





