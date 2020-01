Grottammare, corso gratuito di autodifesa con le tecniche del kraw maga

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa che si svolgerà a partire dal 4 Febbraio a Grottammare presso la palestra provinciale dell’Istituto Fazzini/Mercatini in via Salvo D’Acquisto.



Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche col patrocinio ed il sostegno del Comune di Grottammare, assessorati allo sport ed alla salute e Consulta per le pari opportunità, della Regione Marche ed è organizzato in collaborazione con Ares 2.00 Evolution.

Per l’iscrizione e la partecipazione occorre prenotarsi alla segreteria del corso (Irene 3277864580) mentre per ulteriori informazioni oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com. L’Unione Sportiva Acli Marche, sin dal 2017, ha avviato nel territorio regionale un progetto dedicato proprio ai corsi gratuiti di autodifesa per donne.

“Per le donne – dicono i dirigenti dell’U.S. Acli Marche - frequentare un corso di difesa personale è un bisogno dettato da una paura reale, essendo le prime a subire violenza a livello statistico come è noto. Chi frequenta i nostri corsi di difesa personale cerca qualcosa di reale, di efficace, ha bisogno di acquisire strumenti in tempi rapidi ossia validi ausili in caso di pericolo”.

Le tecniche utilizzate dall’istruttore Emanuele Conti, nel corso di Grottammare, derivano dal Kraw Maga. Si tratta di sistema di combattimento nato a metà del secolo scorso per addestrare l’esercito dello stato di Israele. Si basa su un approccio scientifico e realistico al combattimento secondo cui, in una situazione di pericolo, gli obbiettivi primari sono la salvaguardia di se stessi e dei propri compagni e la neutralizzazione dell’ostacolo nel minor tempo e con il minor sforzo fisico possibile.





