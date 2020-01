Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 23 Gennaio

Ascoli Piceno



Giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente al mattino e poi anche nel pomeriggio; cieli generalmente sereni nel corso della serata. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Marche

Ampi spazi di sereno nella mattinata su tutta la regione; locali addensamenti nel pomeriggio e in serata sui settori interni settentrionali, ampie schiarite sui restanti settori.

Nazionale

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori, qualche addensamento in più atteso al Nord Ovest ma senza fenomeni di rilievo se non deboli piogge sulla Liguria in serata e nelle ore notturne. Giornata all'insegna della generale stabilità atmosferica con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. In serata nubi in aumento sulla Toscana ma senza fenomeni significativi. Tempo prevalentemente asciutto sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori, ove tuttavia non sono esclusi locali addensamenti ma con assenza di precipitazioni significative.

Temperature

Minime in rialzo nei valori minimi al Nord Ovest, stazionarie o in lieve rialzo le massime.

Proiezione per i prossimi giorni

L'esteso campo anticiclonico che sta interessando la nostra penisola sarà presto sostituito da una debole pulsazione atlantica che nel weekend favorirà il ritorno del maltempo. Piogge e temporali dunque specie sulle regioni centro settentrionali: al momento le regioni più colpite potrebbero essere Liguria, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Inoltre la neve tornerà acadere su Alpi e Appennino centro settentrionale fino a quote medie. Questa parentesi instabile che interesserà la nostra penisola, potrebbe durare solo per pochi giorni: già a partire da lunedì l'anticiclone potrebbe riprendere possesso del Mediterraneo centro orientale determinando quindi condizioni di tempo stabile sull'Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





