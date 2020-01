Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 24 Gennaio

Ascoli Piceno

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e locali schiarite nelle ore diurne; tempo asciutto anche in serata sempre con nubi sparse. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Marche

Nuvolosità diffusa nelle ore diurne su gran parte della regione, ampi spazi di sereno sui rilievi; nubi in aumento in serata, deboli piogge attese nella notte sui settori centro settentrionali

Nazionale

Maltempo in arrivo tra la mattinata e il pomeriggio sulle regioni nord-occidentali d'Italia con piogge sulla Liguria e sul Piemonte, neve sulle Alpi oltre i 1300 metri di quota. Maltempo in estensione a tutto il nord Italia in serata e nottata con neve sia sulle Alpi che in Appennino fino a 800 metri di quota. Mattinata ancora soleggiata al centro Italia, nubi in aumento in Toscana e prime piogge in arrivo al pomeriggio. Maltempo in serata e nottata su tutte le regioni eccetto lungo le coste dell'Abruzzo. Tempo prevalentemente asciutto e soleggiato sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori eccetto in Sardegna dove troveremo cieli irregolarmente nuvolosi con locali piogge o acquazzoni associati.

Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Proiezioni per i prossimi giorni

Il vasto campo anticiclonico tenderà a cedere e di conseguenza la perturbazione attualmente presente sulla penisola iberica farà sentire i suoi effetti sul nostro paese subendo la spinta del flusso atlantico. Le prime precipitaizoni si attendono già nella giornata di domani sulla Sardegna e sul Nord Ovest; a seguire i fenomeni si estenderanno anche su Emilia Romagna, Veneto e regioni centrali. Tra domani e sabato i valori delle temperature tenderanno a scendere durante le ore centrali della

giornata riavvicinandosi così alle medie del periodo; tornerà inoltre acadere la neve sul Alpi e Appenninianche ma a quote medie. Secondo le ultime emissioni dei modelli però, sembra che il maltempo avrà durata breve.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata