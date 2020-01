Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Martedì 28 Gennaio

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo prevalentemente stabile con nuvolosità irregolare al mattino ,maggiori aperture nel pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto, ma sempre con molte nubi. Temperature comprese tra +6°C e +15°C.

Marche

Deboli fenomeni nelle ore diurne al confine con l'Umbria, tempo stabile altrove con nubi diffuse al mattino, nuvolosità generalmente più diradata nel pomeriggio. Cieli irregolarmente nuvolosi nelle ore serali su tutto il territorio.

Nazionale

Molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse al Nord Est e lungo l'arco alpino oltre gli 800-1000 metri, fenomeni in esaurimento sul Triveneto al pomeriggio e in serata. Deboli piogge sparse su Umbria e settori tirrenici con deboli nevicate in Appennino intorno ai 1600 metri, migliora in serata ed in nottata con ampie schiarite sulle coste di Lazio e Toscana. Al mattino locali o deboli piogge su Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Nelle ore successive fenomeni in estensione anche ai settori tirrenici della Calabria. Temperature in generale rialzo nei valori minimi, in calo le massime sulle isole maggiori.

Proiezioni prossimi giorni

Quella che stiamo per affrontare è l'ultima settimana di un mese di gennaio caratterizzato da temperature ben al di sopra della media stagionale. Nei prossimi giorni però il fronte polare tenderà ad abbassarsi verso l'Europa con conseguenze anche sul nostro paese: nella giornata di domani infatti sono attese infatti piogge e neve su molte regioni italiane. Le correnti occidentali che stanno per investire il Mediterrano centrale, porteranno nuvolosità diffusa con locali piogge e acquazzoni soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria; neve sulle Alpi sugli 800-1000 metri. Negli ultimi giorni del mese l'Italia si troverà in mezzo a correnti nord occidentali che porteranno tempo a tratti instabile e temperature sempre al di sopra della media.



