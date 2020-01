Ascoli Calcio, finisce avventura di Zanetti sulla panchina bianconera. Abascal momentaneo sostituto

Commenti (32)

Habemus papam

Lo doveva fare prima... oramai è tardi. PULCINELLI ora è molto difficile riconquistare la nostra fiducia. Faccia chiarezza pubblicamente perché NOI SIAMO STUFI. Se non ha più voglia di andare avanti lo dica basta proclami..VOGLIAMO I FATTI..E SUBITO!

C è poco da riflettere Pillon conosce molto bene la piazza ed è un allenatore concreto.

Spero l'idea Stallone sia solo UNA BATTUTA DI UNA TESTATA GIORNALISTICA..... Altrimenti arriviamo al Conto...dato che alla frutta ci siamo già arrivati

ERA ORA.... !!! Gran bravo ragazzo ma inadatto ad una piazza come la nostra . In bocca al lupo anche se eravamo in molti ad averti dato fiducia. Ora avanti , tutti uniti con un nuovo condottiero . Sempre ForzaAscoli.

Era ora calvario finito, la prossima volta prima impara poi vieni ad allenare ad Ascoli,

Un mesto addio ad un giovane allenatore che, nonostante l'impegno profuso e l'indiscutibile buona volontà, a mio umile avviso non era pronto per un club con una ricca tradizione calcistica ed un ambiente esigente.

Ad majora, mister!

Ben arrivato Bepi!

Grazie Marco Amabili e saluti a tutti!

L'Ascoli deve scegliere Pierpaolo Bisoli....scuola Mazzone...Grazie

Passaggio doloroso ma necessario. In bocca al lupo mister. Ora accogliamo il prossimo con entusiasmo sperando sia PILLON.

Vai Tesoro.. vai Patron, altro giro di giostra.., nuove illusioni in arrivo per tutti, e chi paga ha sempre ragione.

Grazie cmq a ZANETTI , per lui sicuramente un`esperienza formativa e temprante per il sicuro luminoso futuro che ha davanti .Purtroppo oggi il calcio e`questo , non c`e`tempo per programmare , l`immagine prima di tutto , interessi trasversali e l`allenatore e`il parafulmine per tutto.

Bisognerebbe che che anche i giocatori fossero pagati esclusivamente in base al risultato ..sai che ridere , darebbero il 110%.

FORZA PICCHIO sempre!









Dispiace

In Ascoli è impossibile programmare e puntare su giovani come fanno piccole realtà come la nostra

Si aspettano tutti grandi nomi e grandi acquisti come se i soldi nascessero sugli alberi

Questa squadra non era da primi posti come molti spacciavano ad inizio campionato e Zanetti (ma anche chiunque fosse stato al suo posto) ne ha pagato le conseguenze

Incrocio le dita perché per la nostra piazza non avremo mai un allenatore competente (giovane o esperto che sia)

Vittima sacrificale di una dirigenza non sufficiente, vedremo se con il cambio allenatore si potranno vedere miglioramenti (io ne dubito). Ardemagni e D'Elia hanno scelto di andarsene sicuramente perché non hanno visto un futuro roseo in questa società, altri lo seguiranno da qui al 31 gennaio (spero di no), Pulcinelli vuoi fare una cosa seria vendi ai Dalla Valle così salvi il nostro Ascoli

2 mesi di ritardo.....

Meglio tardi che mai

Zanetti non è ancora il tuo momento

Nonostante tutto mi dispiace.

Zanetti non era ancora pronto per allenare una piazza come Ascoli e di questo avrebbe dovuto rendersene conto in primis la società.

In bocca al lupo mister, magari ci si rivede in futuro, chissà!

Io so x Delio Rossi.. pillon ad Ascoli anche se conosce la piazza steccherà con questa situazione societaria e giocatori scarsi e pazzi ... Ricordiamoci cosa ha fatto Delio Rossi con il Palermo situazione che poi tutti sappiamo e hai giocatori nonostante nn prendevano soldi si e classificato secondo in classifica con il suo Palermo ....prima di prendere pillon o qualcnaltro ripensateci 10.1000.1000 volte ...

Zanetti andava esonerato dopo aver dichiarato che la Cremonese, che ci aveva battuto, aveva giocato da provinciale. Era chiaro che quella supponenza non avrebbe portato a nulla di buono. Aver aspettato fino ad oggi è stato da dilettanti.

Pillon o Aglietti per ambiente e pragmatismo!!!

Non bruciamo anche l'allenatore della primavera...

Pillon speriamo bene

Come al solito paga chi ha meno colpe. PATRON gli hai distrutto una squadra in una settimana.

Bastavano 2/3 rinforzi e lottavamo per i play off. Le ultime due partite eravamo 11 contati.

VERGOGNA

...ms non si doveva dimettere?

Mi augurerei Pillonn ma ho paura che possa venire Delio Rossi.

non si riesce mai a tenere un allenatore per 2 anni così non si può programmare nulla

Quello che andava fatto è stato fatto; ora anche noi tifosi dobbiamo metterci in testa che siamo una piccola realtà di provincia, la cui unica maniera di sopravvivere a lungo, nella realtà di oggi, e’ quella di spendere quello che produce (in termini di risorse economiche); quindi programmazione, giovani e vivaio, ma anche prestiti, valorizzazione di calciatori di altre squadre e qualche giocatore sulla via del tramonto, sapendo che qualche volta andrà bene e qualche altra meno... pensare che il Pulcinelli di turno metta mano al proprio patrimonio e’ pura illusione, oltre che l’anticamera del fallimento...

Prima ce lo mettiamo in testa tutti e meglio sarà...

Deo gratias, comunque non ha avuto nemmeno la dignità di DIMETTERSI

Si poteva e doveva fare molto prima, speriamo bene...

Dispiace per la persona, ma ormai la situazione era diventata per lui ingestibile. Gli auguro di rifarsi presto e che l'esperienza con l'Ascoli, per quanto negativa, gli serva per crescere.

50 anni fa Costantino Rozzi consegno la guida della prima squadra ad un certo Carlo Mazzone, allenatore delle giovanili...

P.S. cambiato allenatore perché non richiamiamo Da Cruz?

era ora adesso un allenatore da serie b non una nuova scommessa

Credo che x il suo bene sia stato meglio così, doveva essere prima, la società doveva aiutarlo di più da solo non poteva reggere due teste calde, una si ma due no, con tutta sincerità merita di crescere lontano da campi infuocati, brava persona, gli auguro ogni bene.

