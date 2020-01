Ascoli Calcio, Zanetti chiude con 27 punti in 21 gare e la stessa media di Cosmi

Si è chiusa ufficialmente con un esonero l'avventura di Paolo Zanetti con l'Ascoli. Lo scorso 6 Giugno il 37enne tecnico veneto aveva firmato un contratto biennale con il club di Corso Vittorio Emanuele, prendendo il posto di Vincenzo Vivarini. In 21 gare di campionato ha collezionato 27 punti, con 8 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte (8 delle quali in trasferta), con 28 gol fatti e 30 subiti. Ai suoi numeri vanno aggiunti anche i due successi in Coppa Italia con Pro Vercelli (5-1) e Trapani (2-0) e la sconfitta, sempre in Coppa Italia, per 3-2 al "Ferraris" contro il Genoa.

Da quando l'Ascoli, nel Settembre 2015, è tornato in Serie B, Paolo Zanetti è stato il nono allenatore a sedere sulla panchina bianconera. La sua media punti è stata di 1.28 a partita, il miglior ruolino di marcia negli ultimi cinque anni al pari di Serse Cosmi che poi aggiunse anche i due pareggi contro l'Entella che permisero di conquistare la salvezza tramite i playout nella primavera del 2018.

CLASSIFICA RENDIMENTO ALLENATORI ASCOLI DAL RITORNO IN SERIE B

1- Serse Cosmi, 32 punti in 25 partite (media 1.28) più due pareggi per 0-0 nei playout con la Virtus Entella

2- Paolo Zanetti, 27 punti in 21 partite (media 1.28)

3- Devis Mangia, 36 punti in 29 partite (media 1.24)

4- Vincenzo Vivarini, 43 punti in 36 partite (media 1.19)

5- Alfredo Aglietti, 49 punti in 42 partite (media 1.16)

6- Mario Petrone, 10 punti in 11 partite (media 0,90)

7- Enzo Maresca-Fulvio Fiorin, 13 punti in 15 partite (media 0,86)

8- Fulvio Fiorin, 1 punto in 2 partite (0.50)

9- Paolo Cozzi-Cesare Beggi, 1 punto in 2 partite (0,50)

Rivediamo quello che dichiarò Paolo Zanetti nella sua prima intervista nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa lo scorso 21 Giugno all'Hotel Casale.









