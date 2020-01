Ascoli Calcio, primo allenamento nel ritiro romano. Livorno, Raicevic in prestito in Polonia

Primo allenamento a Roma oggi pomeriggio per i bianconeri, che stanno preparando la sfida con il Livorno in programma Sabato 1° Febbraio alle ore 15 allo stadio "Picchi" per la 22esima giornata del campionato di Serie B. A dirigere l'allenamento il tecnico della Primavera Guillermo Abascal, in attesa che la Società comunichi il nome del nuovo allenatore dopo l'esonero di Paolo Zanetti (CLICCA QUI PER DETTAGLI). Giochi di posizione, lavoro sul pressing e attacco alla profondità il programma svolto presso la struttura sportiva dell'Hotel Mancini, dove la squadra resterà fino a Venerdì 31 Gennaio. Domani è in programma una sessione di lavoro alle ore 15.

Il Livorno, prossimo avversario dei bianconeri, è reduce dalla sconfitta per 1-0 allo stadio "Curi" di Perugia (CLICCA QUI PER CRONACA E TABELLINO - CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTA MISTER TRAMEZZANI POST GARA). Gli amaranto, allenati dallo scorso 10 Dicembre da Paolo Tramezzani, occupano l'ultima posizione in classifica con 13 punti, figli di 3 vittorie (l'ultima per 2-1 contro la Juve Stabia lo scorso 2 Novembre), 4 pareggi e 14 sconfitte, con 18 gol fatti e 33 subiti. La squadra toscana, che contro l'Ascoli dovrà fare a meno degli squalificati Davide Agazzi e Matteo Di Gennaro, ha annunciato oggi il trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione dell'attaccante Filip Raicevic ai polacchi dello Slask Worclaw.





