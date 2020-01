Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 31 Gennaio

Ascoli Piceno



Tempo asciutto con molte nubi al mattino, mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad essere più diradata. Maggiori schiarite nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

Marche

Tempo prevalentemente stabile nella giornata con nuvolosità irregolare sulla costa e sulle zone interne; nubi diffuse anche in serata su tutta la regione sempre con tempo asciutto.

Italia

Cieli nuvolosi in Liguria con deboli piogge in arrivo fin dal mattino, tempo stabile sulle altre regioni del nord Italia con cieli sereni o irregolarmente nuvolosi. Situazione sostanzialmente invariate nel resto della giornata. Tempo instabile al mattino sulla Toscana, Umbria e alto Lazio con nubi e deboli piogge associate, asciutto altrove. Deboli piogge o pioviggini possibili anche nel proseguo della giornata tra Toscana e Umbria, asciutto altrove. Giornata dal tempo stabile in gran parte delle regioni meridionali eccetto sulla Sardegna e sulla Campania con possibili deboli piogge o pioviggini al mattino. Asciutto dal pomeriggio su tutte le regioni con locali schiarite.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





