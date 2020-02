Pesca sportiva, rinnovate cariche societarie della Apsd San Benedetto Colmic

La società Apsd San Benedetto Colmic ha rinnovato le cariche societarie nel corso della festa sociale 2020, svoltasi nella prestigiosa cornice dell'Hotel Villa Elena di Tortoreto Lido. Le elezioni hanno riconfermato in blocco il direttivo uscente con presidente Zefferino Guidi, vice presidente Roberto Iacone, segretario Christian Buccione, consiglieri Andrea Angelico e Luciano Sangiuliano. Il direttivo eletto resterà in carica sino al 2023. La festa sociale è stata interessante sia dal punto di vista gastronomico che da quello aggregativo, vista l’ampia partecipazione di associati e dei loro familiari. Erano presenti anche il presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas) Carlo Paolini, il responsabile regionale delle Marche del Settore Mare Fipsas Gianni Marconi, le società amiche di quella sambenedettese come la Teramo Spinning (Ivan Di Cesare), la Pescatori Mare Adriatico (Paride Orsini), la Costa Dei Trabocchi (Giulio Nardelli), la Matley Team (Vincenzo Ditonto), la Tecnolenza Adriatica (Aurelio Del Governatore), la Martin Alba (Marco Foglia, Marco D'Eugenio e altri ancora), la Fish Eye Rimini con Giuseppe Di Modugno e la Tiber Surf (Alberto Damiani). Il riconfermato presidente Zefferino Guidi ha voluto ringraziare anche gli sponsor quali Luigi Legname, Antonio Buoni, Antonello Wood, Di Dominicis, e Colmic Spa. Durante la festa sono stati consegnati ben trentuno riconoscimenti agli atleti del club rossoblù che si sono distinti nelle varie gare del 2019, sia in singolo che a coppie o a squadre, vale a dire Vincenzo Feliaci, Marco Dragani, Giovanni Venditti, Zefferino Guidi, Ignazio Loconte, Luigi Legname, Christian Buccione, Diego Mattei, Pietro Pascullo, Luciano Sangiuliano, Lodovico Concetti, Marco Rizzo, Antonio Buoni, Enrico Giovanardi Gatti, Lorenzo Secchiaroli, Gianmarco Napoli e Pierluigi Pezzoli. Al termine delle premiazioni è stata estratta una ricca lotteria con tanti premi in palio.



