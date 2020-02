Livorno, ufficiale il ritorno in panchina di Breda. A Tramezzani fatale la sconfitta con l'Ascoli

Ennesima rivoluzione in casa Livorno dopo la sconfitta interna per 3-0 contro l'Ascoli nella 22esima giornata del campionato di Serie B. Il presidente Aldo Spinelli ha richiamato in panchina il 50enne tecnico veneto Roberto Breda ed ha esonerato mister Paolo Tramezzani, che aveva raccolto solamente 2 punti in 7 gare. Breda, che oggi ha diretto il suo primo allenamento al Centro Coni di Tirrenia, aveva ottenuto invece 11 punti nelle prime 15 partite del campionato di Serie B 2019/2020.



Ecco il comunicato ufficiale del club amaranto: "L'A.S. Livorno Calcio comunica di aver sollevato il signor Paolo Tramezzani dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società porge a mister Tramezzani i ringraziamenti per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il futuro professionale.

Contestualmente l'A.S. Livorno Calcio informa che l'incarico di allenatore della prima squadra è stato affidato a mister Roberto Breda, già tecnico degli amaranto nello scorso campionato e nelle prime giornate di questa stagione".



