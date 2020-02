Unione Sportiva Acli, parte progetto ''Movimento & Salute'' a Palmiano

Prenderà il via giovedì 6 Febbraio (ore 19,30 – campi da tennis, Castel San Pietro di Palmiano) il progetto “Movimento & Salute” con il corso gratuito di attività motoria e ginnastica dolce diretto dal professor Alessandro Esposto.

L’iniziativa viene organizzata dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7) e nell’ambito del progetto “Movimento & Salute” che prevede una serie di iniziative programmate fino al prossimo mese di settembre.

A Castel San Pietro di Palmiano le lezioni si terranno ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20 dal 6 Febbraio al 25 Giugno presso i campi da tennis, mentre a Venarotta i corsi si terranno ogni venerdì dalle ore 19 alle ore 20 dal 7 febbraio al 26 giugno nel locale adiacente agli spogliatoi del campo sportivo.

Entrambe le iniziative non prevedono quote di adesione e/o partecipazione. Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al responsabile del corso prof. Alessandro Esposto (3204845653) oppure si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

© Riproduzione riservata