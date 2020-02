Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per il weekend

Ascoli

Sole prevalente nella giornata di sabato, cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata. Domenica sarà caratterizzata da cieli generalmente poco nuvolosi e tempo stabile nelle ore diurne, nubi via via più compatte tra la sera e la notte, ma sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

Marche

Giornata di sabato caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio nelle ore diurne e cieli poco nuvolosi in serata. Nubi sparse anche domenica su tutta la regione, nuvolosità sempre più compatta tra la sera e la notte quando si attendono locali fiocchi in Appennino fino a 1300 metri.

Nazionale

Innocua nuvolosità medio-alta in transito da Ovest verso Est su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, salvo locali o deboli piogge sulla Liguria centrale. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e nella prima parte del pomeriggio. Nubi in aumento in serata su Umbria e regioni tirreniche ma con tempo asciutto. Molte nubi in transito sulla Sardegna ma senza precipitazioni di rilievo,bel tempo e sole prevalente altrove.

Temperature minime in aumento su tutta la Penisola, stazionarie o in lieve calo al Nord le massime.





