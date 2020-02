Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Martedì 11 Febbraio

Ascoli Piceno

Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio; nuvolosità in generale aumento nelle ore serali, ma senza fenomeni. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.

Marche

Sole prevalente al mattino su tutto il territorio, qualche nube in più nel pomeriggio sui settori centro settentrionali; nubi in aumento nella serata sempre con tempo stabile.

Nazionale

Foschie o banchi di nebbia sulle pianure del Triveneto nelle prime ore del mattino, locali nevicate oltralpe al di sopra dei 1100-1300 metri. Resto della giornata all'insegna della stabilità prevalente con frequenti schiarite e transito di nubi innocue. Tempo sostanzialmente stabile salvo locali piogge la mattino sulle zone interne della Toscana. Nubi in aumento nelle ore serali e notturne ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite sui settori adriatici. Variabilità a tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania e Basilicata, bel tempo e sole prevalente altrove con qualche nube in transito alternata ad ampie schiarite.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.

Previsione prossimi giorni



L'attività frenetica del vortice polare sta portando anticicloni di origine sub tropicale ad espandersi sull'Europa meridionale mentre sul settore centro-settentrionale transitano le perturbazioni. L'inizio di questa settimana è caratterizzato da un flusso perturbato che manterrà i cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi specie sulle regioni centro settentrionali; oggie domani locali fiocchi di neve potranno interessare i settori alpini di confine al di sopra dei 1000 metri di quota. La seconda parte della settimana appena iniziata, potrebbe essere interessata da una rapida perturbazionein transito sul Mediterraneo centrale con condizioni meteo più instabili sul nostro paese: i fenomeni saranno più intensi sulle regioni del Nord Est e sul basso-medio Adriatico;l'aria in ingresso dovrebbe anche apportare un lieve calo delle temperature. Anticiclone in rinforzo a seguire nel fine settimana.





