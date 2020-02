Vigili del Fuoco, tanti interventi per il forte vento. A Lisciano albero su capanno agricolo

I Vigili del Fuoco sono al lavoro dal primo pomeriggio per numerosi interventi causati dal forte vento che sta colpendo la regione Marche. Le chiamate al 115 sono sopratutto per rami ed alberi pericolanti, rimozione di coppi e coperture pericolanti.

Alle ore 19 la situazione nelle provincie marchigiane risultava la seguente:

- Pesaro e Urbino 50 interventi effettuati

- Ancona 30 interventi effettuati

- Macerata 20 interventi effettuati

- Ascoli Piceno e Fermo 30 interventi effettuati

Nella fotogallery la messa in sicurezza di una copertura pericolante di uno stabilimento a Fabriano, di un albero pericolante a Morro D'Alba e un albero caduto su un capanno agricolo a Lisciano di Colloto, in provincia di Ascoli Piceno. In serata, attorno alle ore 23, un grosso ramo รจ caduto lungo la carreggiata in Via Napoli ad Ascoli Piceno. Sul posto pronto intervento dei vigili urbani che hanno immediatamente riscontrato l'assenza di danni a persone e/o cose.









