Confindustria Centro Adriatico, ad Ascoli presentazione Rapporto “Il tempo delle incertezze”

Si svolgerà Mercoledì 12 Febbraio ad Ascoli Piceno, presso la Sala degli Specchi della sede di Confindustria Centro Adriatico (Corso Mazzini 151,) la presentazione di “Il tempo delle incertezze”, a cura del prof. Mario Deaglio. Il Rapporto si propone come punto di partenza per una rilettura critica degli ultimi dodici, densissimi mesi: l’Europa e l’Italia, gli Stati Uniti di Trump e la Cina di Xi, un Medio Oriente tornato ad alta tensione, il lavoro, il capitale e i nuovi volti del capitalismo, l’impatto sul clima. Un tentativo di fornire occhiali diversi, con lenti differenti da quelle del giorno per giorno, per contribuire alla ricerca di soluzioni innovative per nuovi e vecchi problemi. L’incontro fa parte una serie di eventi, iniziata con la presentazione del Rapporto a Milano, che tocca varie città d’Italia da gennaio a giugno.

Il “Rapporto sull’economia globale e l’Italia”, il cui volume è edito da Guerini e associati, è sostenuto da UBI Banca, che promuove anche l’incontro del 12 Febbraio in collaborazione con Confindustria Centro Adriatico. Giunto alla ventiquattresima edizione, lo studio, a cura del Centro Einaudi, rappresenta un appuntamento consolidato nella serie di incontri che a vario titolo UBI Banca intrattiene con la comunità finanziaria, gli investitori, gli azionisti e gli interlocutori istituzionali. La serata di presentazione sarà aperta alle 16,30 con i saluti introduttivi di Simone Mariani, Presidente di Confindustria centro Adriatico, mentre il rapporto sarà presentato da Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi.

L’evento si concluderà con una tavola rotonda a cui prenderanno parte Simone Mariani, Presidente di Confindustria Centro Adriatico, Carlo Cantalamessa, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti delle Marche e Roberto Gabrielli, Responsabile della macro area Marche Abruzzo di UBI Banca. La discussione sarà moderata da Mario Paci, Responsabile della redazione di Ascoli del Corriere Adriatico.

Per aderire è disponibile il sito http://www.rapportoeconomiaglobale.it/.





