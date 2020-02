Ascoli: Teatro PalaFolli, appuntamento con ''Un’ora di tranquillità''

Sabato 15 febbraio alle ore 21:00 presso il Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno torna la Rassegna di teatro Ascolinscena con il quinto spettacolo in concorso, la commedia “Un’ora di tranquillità” di Florian Zeller. Sul palco del Palafolli arriverà la Compagnia Secondavolta di Firenze fondata nel 2010 che a partire dal 2013 collabora continuativamente con il Teatro Lumiere e con la sua compagnia stabile ArsAnte.



“Un’ora di tranquillità” racconta la storia di Michel, un uomo che cerca disperatamente un momento di solitudine e serenità per dedicarsi all’ascolto di un vecchio disco in vinile che è riuscito a rintracciare e acquistare. Ma tutta una serie di eventi e personaggi lo interrompono, a cominciare dalla moglie che gli deve parlare del loro rapporto, al vicnino di casa che vede aumentare disastri nella sua abitazione a causa dei lavori nel bagno di Michel, provocati da un improbabile idraulico. E ancora altri amici, amanti e figli che irrompono sulla scena inconsapevoli di rendere impossibile al povero protagonista di godersi solo un’ora di tranquillità. Senza poterli minimamente prevedere verranno alla luce vecchi amori, tradimenti e bugie.

Sul palco del PalaFolli saliranno Filippo Catelani, Antonella Masini, Cristina Scardi, Andrea Cecchi, Matteo Fornari, Guido Moscardi e Angelo Catalano. La regia è di Angelo Catalano, audio e luci di Marco Ugolini, Giulia Cregut e Lorenzo Cregut. “Un’ora di tranquillità” è il penultimo spettacolo in concorso e, come per gli altri, verrà giudicato dal pubblico abbonato e dalla giuria scelta dall’organizzazione. I Premi saranno consegnati a fine rassegna durante la serata di Premiazione del prossimo 28 marzo quando, sul palco del PalaFolli, andrà in scena anche il concorso Avis In Corto, dedicato a corti teatrali.

Ascolinscena è organizzata dalle compagnie teatrali Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e la Compagnia dei Folli che da tredici anni ospitano ad Ascoli Piceno le migliori compagnie amatoriali da tutta Italia. La rassegna è sostenuta da Fainplast Compounds e UILT Marche con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Come consueto Ascolinscena abbina i suoi spettacoli a degustazioni di vini offerti da cantine locali e per la XIII Edizione gli ospiti sono i vini della Cantina San Michele a Ripa di Ripatransone (AP). Accompagneranno l’assaggio gli stuzzichini offerti dal Supermercato Tigre di Villa Pigna che da alcuni anni ci delizia con le proprie produzioni.

Ingresso € 10,00 – Inizio spettacolo ore 21:00

Per info www.palafolli.it oppure 0736-35 22 11