Coppa Italia Promozione, pari prezioso per l'Atletico Ascoli a Chiesanuova nella semifinale d'andata

Arriva un buon pareggio per l'Atletico Ascoli nella gara d'andata delle semifinali della Coppa Italia Promozione Marche 2019/2020. La squadra di mister Filippini, con tanti titolari a riposo, ha chiuso sull'1-1 contro il Chiesanuova al Comunale "Sandro Ultimi". Padroni di casa in vantaggio al minuto 11 con Zaidua, risposta degli ascolani ad inizio ripresa in virtù di una marcatura dell'esperto De Marco. Un risultato che l'Atletico dovrà difendere nella semifinale di ritorno in programma Mercoledì 4 Marzo al Picchio Village. I ragazzi di Filippini possono ora concentrarsi sul prossimo match interno del girone B di Promozione contro la Maceratese che potrebbe avvicinare ulteriormente il ritorno in Eccellenza. Nell'altra semifinale il Gabicce Gradara ha superato 4-3 tra le mura amiche la Biagio Nazzaro.



TABELLINO



CHIESANUOVA-ATLETICO ASCOLI 1-1

CHIESANUOVA: Carnevali, Pierantonelli, Rango, Tanoni, Aringoli (87’ Forresi), Focante, Ruibal (46’ Pasqui), Morettini (58’ Mongiello), Zaldua (82’ Cappelletti), Bruna, Chiaraberta (46’ Medei). A disposizione: Fiorani, Sacchi, Brandi, Roganti. Allenatore: Mazzaferro



ATLETICO ASCOLI: Spinelli, Mattei (65' Santoni), Calvaresi, Funari, Tomassetti, Veccia, Tarli, Talamonti, Garbujo (55' Mariani), Carillo (75' Giovannini), De Marco. A disposizione: Albertini, Ferrara, Porfiri, Travaglia, Zucchetti, Lappani. Allenatore: Filippini

Arbitro: Gorreja di Ancona

Reti: 11' Zaidua, 56' De Marco





