Atletica leggera, 34 marchigiani ai Campionati Italiani indoor dedicati agli Allievi

Per il secondo fine settimana consecutivo, il Palaindoor di Ancona si prepara ad accogliere un campionato italiano. Stavolta tocca agli Allievi, la categoria under 18, che anche quest’anno si contendono i titoli nazionali in una manifestazione a loro dedicata, sabato 15 e domenica 16 febbraio. Nuovamente nel segno dei giovani e in attesa degli Assoluti nel prossimo weekend (22-23 febbraio). Dopo la rassegna juniores-promesse dello scorso weekend, con due vittorie per gli atleti delle Marche, è tutto pronto per un’altra due giorni di sfide con grandi numeri di partecipazione: quasi 900 atleti-gara in rappresentanza di 210 società. Saranno 26 le maglie tricolori in palio e i marchigiani schierano 34 atleti ai nastri di partenza.

Quest’anno Martina Cuccù (Team Atl. Marche), 16enne di Porto San Giorgio, ha già vinto un titolo italiano nel pentathlon a Padova e ora parte da capolista nei 60 ostacoli, dopo aver migliorato il record regionale con 8”51 in occasione del successo tricolore di due settimane fa. In gara da leader stagionale sui 200 metri anche Matteo Ruggeri (Sef Stamura Ancona): 22”51 per il vicecampione italiano cadetti del lungo. Nel getto del peso si presenta con la terza misura dell’anno Sofia Coppari (Atl. Fabriano), primatista regionale con 14.05 e argento tricolore under 16 nella scorsa stagione.

Puntano alle posizioni di vertice anche la sprinter Sofia Stollavagli (Atl. Avis Macerata), che ha corso di recente in 7”79, e la saltatrice in alto Francesca Botnari (Sef Stamura Ancona), cresciuta fino a 1.65, entrambe con il quinto accredito iniziale. Da seguire poi nel mezzofondo l’osimana Serena Frolli (Team Atl. Marche), campionessa italiana under 16 dei 1200 siepi che sarà impegnata nei 1500 metri, e sulla stessa distanza Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona) che quest’anno ha realizzato nei 3000 il record regionale. Per la marcia, al via Francesca Cinella (Atl. Avis Macerata) nei 3000 e Mattia Grilli (Atl. Civitanova) sui 5000 metri. Nel triplo al femminile è iscritta Francesca Cuccù (Team Atl. Marche), sorella di Martina, invece al maschile Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona), secondo nelle liste italiane del 2019, è annunciato nella staffetta 4x200 metri.



DIRETTA STREAMING - Anche quest’anno sarà possibile seguire la manifestazione in diretta video streaming su atletica.tv nelle due giornate di gare, sabato 15 e domenica 16 febbraio, per vivere le sfide e le emozioni della rassegna giovanile.



ATLETI MARCHIGIANI ISCRITTI

Atl. Fabriano: Sofia Coppari (peso); Succes Festus (60 ostacoli)

Sef Stamura Ancona: Tommaso Ajello (1500); Tommaso Boriani (asta); Francesca Botnari (alto); Eva Luna Falcioni (800); Matteo Ruggeri (200, 4x200); Filippo Sanna (1500); Alex Ebuka Chuks, Fabio Gigli, Nicola Sanna (4x200)

Asa Ascoli Piceno: Lorenzo Agostini (60 ostacoli); Ilenia Angelini, Sabrina Salvatori (60, 4x200); Laura Giannelli (alto); Bianca Albertini, Ashley Varagnolo (4x200)

Collection Atl. Sambenedettese: Irene Pagliarini (60); Anthea Pagnanelli (400); Luca Patrizi (60, 200, 4x200); Eva Joao Polo (60 ostacoli); Riccardo Ciribeni, Davide Mancini, Mattia Polini (4x200)

Team Atl. Marche: Claudia Boccaccini (asta); Francesca Cuccù (triplo); Martina Cuccù (60 ostacoli); Serena Frolli (1500)

Atl. Avis Macerata: Francesca Cinella (marcia 3000); Chiara Menotti (400, 4x200); Sofia Stollavagli (60, 4x200); Gaia Palmieri, Rachele Tomassoni (4x200)

Atl. Civitanova: Mattia Grilli (marcia 5000)



IL PROGRAMMA - Si comincia sabato mattina alle ore 10.30 con le gare dei Campionati italiani allievi, poi nel pomeriggio le finali su pista fino alle 18.30 circa. Domenica l’inizio è previsto alle 9.15 per chiudere intorno alle ore 18.00. L’ingresso è completamente gratuito, per scoprire i volti dei campioni di domani e tifare per i giovani atleti delle Marche. Nelle intere giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio, al Palaindoor di Ancona in via della Montagnola, zona Palombare, tra il comando provinciale dei Carabinieri e lo stadio Italico Conti.



RIEPILOGO DATE CAMPIONATI ITALIANI - ANCONA INDOOR 2020

15-16 febbraio: Campionati italiani allievi indoor

22-23 febbraio: Campionati italiani assoluti indoor

28 febbraio-1° marzo: Campionati italiani master indoor



ISCRITTI E RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/2020/COD7924/Index.htm

PROGRAMMA ORARIO: http://calendario.fidal.it/files/Orario_CI_Indoor_Allievi-Allieve_2020.pdf



