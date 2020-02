Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per il fine settimana

Ascoli

Fine settimana caratterizzato dal tempo stabile: ampi spazi di sereno sia nella giornata di sabato sia poi domenica. In serata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite, poco nuvoloso nelle ore serali della domenica. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.

Marche

Fine settimana caratterizzato dal bel tempo e sole prevalente su tutta la regione sia sabato sia domenica salvo possibili innocui addensamenti nella seconda parte del fine settimana lungo la costa. Sereno nelle ore serali del sabato su tutto il territorio, qualche nube nella serata di domenica, ma sempre senza fenomeni.

Nazionale

Tempo stabile per tutto l'arco della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per il transito di nubi innocue. Ampie schiarite su tutte le regioni, sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione anche in serata con prevalenza di cieli sereni ovunque. Residue nubi al mattino e al pomeriggio sulle regioni Peninsulari e nel nord della Sicilia ma senza fenomeni. Cieli tersi in serata con tempo stabile.

Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie o in lieve calo le minime.





