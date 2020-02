Spazio Abilita apre i battenti a Pagliare del Tronto. Valido supporto per infanzia e terza età

Abilita è uno spazio inclusivo intorno al quale è stato costruito un nuovo modo di pensare il benessere della persona. Un luogo accessibile, inclusivo, versatile e collaborativo, animato da professionisti, organizzazioni ed enti del terzo settore che organizzano attività ludo-terapiche per la Terza Età e per l’infanzia, organizzano laboratori didattici, eventi e formazione per tutti. La filosofia alla base del progetto è mettere al centro la persona e circondarla di servizi, di professionisti e di progetti che ne incrementino il benessere individuale e contribuiscano, dunque, a quello collettivo e della Comunità.

Lo spazio Abilita, situato lungo la Zona Artigianale di Pagliare del Tronto, è disposto su due livelli: al piano terra è presente da oltre 4 anni lo Spazio Tangram, un centro per l’infanzia divenuto il punto di riferimento per le famiglie di Spinetoli e dei comuni limitrofi.

La novità è, invece, al primo piano che aprirà ufficialmente i battenti lunedì 17 febbraio con uno spazio coworking con circa dieci postazioni a disposizione di chi vuole lavorare e studiare e una biblioteca con una selezione di testi per l’infanzia che possono essere consultati o presi in prestito gratuitamente. Sempre al primo piano ci sono due ambulatori (a disposizione di logopedisti, psicoterapeuti, psicologi…) e un grande e versatile salone, utilizzabile come palestra ma anche come aula per corsi di formazione, seminari ed eventi. Completano lo spazio due laboratori attrezzati con un tavolo centrale, scaffali e monitor che possono ospitare attività didattiche di qualsiasi tipo per circa 10/15 persone. È, poi, a disposizione di tutti anche una postazione di servizio attrezzata con forno a microonde e macchina per il caffè. All’interno dello spazio è presente anche un piccolo temporary shop con un’accurata selezione di libri, giocattoli e altro materiale per l’infanzia.

Abilita è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. “Abbiamo definito questo spazio 0-99 perché la nostra filosofia” spiega Francesco Ciarrocchi “è inclusiva e rivolta davvero a tutti. Lo abbiamo pensato a partire dalle fasce più deboli della comunità, i bambini e la Terza Età, ma lo abbiamo poi costruito ed arricchito tenendo conto delle esigenze di tutti”.

La giornata tipo in Abilita sarà scandita dalla mattina dedicata alle persone anziane o con livelli minori di autonomia causati da patologie degenerative, che potranno fare una serie di attività ludico-terapiche. Il pomeriggio, invece, sarà riservato ai professionisti che lavoreranno con i minori per limitare i disturbi di apprendimento e risolvere problemi educativi attraverso varie attività (dalla danza alla didattica). Tutto l’edificio è totalmente accessibile alle persone con limitata mobilità e ai diversamente abili.

“La Fondazione ha seguito questo progetto dall’idea fino alla realizzazione” commenta Angelo Davide Galeati “perché crediamo che le Comunità abbiamo fortemente bisogno di luoghi inclusivi e accoglienti come questo, in grado di incrementare il benessere individuale e quello collettivo”. L’iniziativa è, infatti, realizzata insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e con il supporto di altri partner come l’Università degli Studi di Camerino – scuola di design, Slow Food ed Eos cooperativa sociale. Abilita aderisce, inoltre, a Legacoop Marche.



Il 21 marzo alle 17 è previsto un open day di presentazione della struttura e dei servizi offerti.

© Riproduzione riservata