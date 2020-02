Unione Sportiva Acli, ha fatto centro camminata “Cattolici, ebrei ed ortodossi: Ascoli ecumenica”

Ha fatto centro, vista l’ampia partecipazione di persone di ogni età, la camminata culturale “Cattolici, ebrei ed ortodossi: Ascoli ecumenica” che è stata organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche nell’ambito del progetto “Sport senza età”.



Il percorso nel centro storico, predisposto dalla guida turistica Valentina Carradori, ha incrociato la storia della città di Ascoli con quella delle religioni di cui si trova ancora traccia nel centro cittadino ossia cattolici, ebrei ed ortodossi.

“Cattolici, ebrei ed ortodossi: Ascoli ecumenica” rientra nel progetto “Sport senza età” che è organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio dell’amministrazione comunale di Piceno e della Chiesa valdese – Fondi otto per mille.

Le zone attraversate sono state molto interessanti perché abbinate proprio alla storia delle religioni presenti in città e dunque Piazza Arringo, rua degli albanesi, via dei Tibaldeschi, via Giudea, via David d’Ascoli, Piazza Simonetti sono divenuti dei veri e propri contenitori culturali come anche le chiese a cui si è fatto riferimento come ad esempio quella di San Venanzio, ora chiesa ortodossa, o come la sinagoga ebraica in cui oggi si trova il locale “La nicchia”.

All’iniziativa erano presenti il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche Piero Celani, il presidente regionale dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi ed in rappresentanza delle Acli di Ascoli Piceno Giorgio Canala ed Alfonso Padalino.

Il prossimo appuntamento con le camminate culturali è fissato per il giorno 8 marzo. Per ulteriori informazioni sulle varie attività organizzate si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure inviare un messaggio al numero 3442229927.

Dopo la pausa di fine 2019 ed inizio 2020, Venerdì 21 Febbraio, alle 21, con partenza a Porto d'Ascoli da Piazza Cristo Re, riprende l’iniziativa gratuita “Salute in cammino”.

La manifestazione, una camminata della durata di un’ora aperta a cittadini di ogni età, rientra nel progetto regionale “Sport senza età” realizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017) e con il patrocinio e il sostegno della locale amministrazione comunale.

Per partecipare all’iniziativa basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.

“Salute in cammino” è una iniziativa di prevenzione della salute e si svolgerà ogni venerdì (tranne quando piove).

La sedentarietà è un alto fattore di rischio cardiovascolare.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della sanità l’inattività fisica è il quarto fattore di rischio di mortalità globale, responsabile del 5/6% di tutti i decessi, pari a oltre 3 milioni di persone all’anno. Sono 4 su 10 gli italiani sedentari e, tra loro, anche persone cardiopatiche che starebbero meglio muovendosi un po’. Ulteriori informazioni sul progetto si possono ottenere consultando il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o inviando un messaggio al numero 3442229927.









