Federfarma Marche, cordoglio per l'improvvisa scomparsa del presidente D'Avella

Pasquale D’Avella, 68 anni, presidente regionale di Federfarma Marche ed anche della associazione dei titolari di farmacia della provincia di Ascoli è stato stroncato da un improvviso malore. D’Avella ricopriva anche la carica di vice presidente nazionale del Sunifar, il sindacato dei farmacisti rurali ed era dal 2017 componente del direttivo di Federfarma nazionale a fianco del presidente Marco Cossolo.

In questi mesi era fortemente impegnato sul fronte della farmacia dei servizi, svolta epocale per dare una nuova dimensione anche alla farmacia marchigiana. Da anni impegnato sul fronte del sindacato dei titolari di farmacia , aveva sempre interpretato il ruolo del farmacista come professionista di riferimento del cittadino, per una sanità più moderna ed adeguata alle esigenze della popolazione e delle fasce più deboli.





