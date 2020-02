Grottammare, quarto appuntamento con il corso gratuito di autodifesa per donne

Martedì 25 Febbraio si svolgerà la quarta lezione del corso gratuito di autodifesa per donne che si si sta svolgendo presso la palestra provinciale dell’Istituto Fazzini/Mercatini in via Salvo D’Acquisto.

Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche col patrocinio ed il sostegno del Comune di Grottammare, assessorati allo sport ed alla salute e Consulta per le pari opportunità, della Regione Marche, di Qualis Lab ed è organizzato in collaborazione con Ares 2.00 Evolution e con i centri antiviolenza regionali.

“Con autodifesa, o difesa personale, - dicono i promotori del progetto - si indica la capacità di difendersi dai pericoli e dalle minacce alla propria integrità fisica e psichica. Essa può consistere anche nel saper gestire o evitare una disputa (non necessariamente sfociante in aggressione di tipo fisico e/o verbale) tra individui prima che essi, per svariati motivi, possano giungere ad uno scontro”.

La partecipazione al corso è importante non solo dal punto di vista dell’autodifesa ma anche da quello della pratica di attività fisica. L’European Heart Network, in un recente rapporto sulla relazione tra attività fisica e salute, ha infatti evidenziato che una donna su quattro è “pigra” e non svolge alcun tipo di attività fisica. E questa situazione ha evidenti ricadute sulla salute delle donne vista la stretta correlazione esistente tra inattività fisica e l’insorgere di varie patologie tra cui quelle di carattere cardiovascolare.

L’iniziativa proseguirà ogni Martedì dalle ore 20:30 alle ore 21:30 per un totale di 6 lezioni fino al 10 Marzo. E’ ancora possibile iscriversi inviando un messaggio al numero 3277864580.

