Coronavirus, Regione Marche propone blocco manifestazioni pubbliche e chiusura scuole. Deciderà il Governo

"Abbiamo deciso il blocco delle manifestazioni pubbliche e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per quanto riguarda le attività didattiche fino all'università. Parliamo di luoghi dove ci si incontra, ci si aggrega e riteniamo giusto evitarlo". La proposta è stata annunciata stamane dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli nel corso della conferenza stampa indetta ad Ancona per fare il punto sull'emergenza Coronavirus nelle Marche, insieme ai rappresentanti del Gores (Gruppo Operativo Regionale per l'Emergenza Sanitaria) Ad oggi non ci sono casi positivi al test del Coronavirus nel territorio regionale ma solo un paziente sotto osservazione a Fano.

La decisione ufficiale slitta però a domani in attesa delle linee guida in merito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Resta in sospeso, quindi, l'ordinanza della Regione Marche (non ancora emanata) con cui si prevedeva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e vietava le manifestazioni pubbliche dalla mezzanotte di Martedì 25 Febbraio al 2 Marzo prossimo. La comunicazione è stata data dalla Presidenza del Consiglio al governatore Luca Ceriscioli direttamente nel corso della conferenza stampa.

"C'e' un contrordine rispetto a quanto annunciato - aggiunge Ceriscioli .- Domattina a Roma ci sarà un coordinamento nazionale tra tutte le Regioni per omogeneizzare i comportamenti da tenere in virtù dell'emergenza ed assumere direttive comuni in seguito alle indicazioni nazionali. L'ordinanza dunque non entrerà in vigore a mezzanotte".









