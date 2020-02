Ascoli for Special, ottimo esordio nelle prime gare del Torneo Marche di Sesta Categoria

Il Torneo Marche di Sesta Categoria della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale esordisce con una vera e propria valanga di goal (70 in 8 incontri) ed emozioni. Tra i risultati spicca il clamoroso 9-7 con cui l'Asd Porto Potenza (squadra affiliata alla Lega di Serie B) ha battuta un’arcigna Accademia Biancazzurra.

Ascoli for Special-Polisportiva Borgo Solestà e Soccer Dream Montepacini prendono subito il comando della classifica con due vittorie convincenti ma più sofferte di quanto dicano i risultati finali. ASD Esplora–Ascoli for Special termina con un pirotecnico 3-6 che vede i bianconeri ribaltare lo svantaggio iniziale grazie ad un inarrestabile Douzamy. L’attaccante è protagonista anche nell’altro incontro dei padroni di casa, Ascoli for Special–Asd Porto Potenza, in cui i bianconeri hanno dato prova di grande determinazione e carattere.

Lanciano 1920 for Special–Soccer Dream Montepacini fa venire a galla le ambizioni del “dream-team” che in due incontri segna ben 15 reti subendone uno soltanto. Buone prestazioni di Stella del Mare e Calcio Castelfidardo, che dimostrano nei fatti di non essere disposte a lasciare neanche un palmo di campo agli avversari.

Prossimo appuntamento, sempre al Centro Sportivo "Monterocco" di Ascoli Piceno, nel weekend del 13 e 14 Marzo per la terza e quarta giornata di campionato.





© Riproduzione riservata