Castel di Lama, grande successo per la 35esima edizione del Carnevale con gruppi mascherati

Grande successo per la 35esima edizione del Carnevale Lamense. La sfilata, tenutasi a Castel di Lama Domenica 23 Febbraio con partenza dal piazzale della stazione, ha visto la partecipazione di oltre 15 gruppi mascherati. Il concorso prevedeva 4 categorie a seconda del numero dei partecipanti e della grandezza del carro. Il corteo, con oltre 500 maschere, ha sfilato lungo la strada Salaria per radunarsi infine nella piazza del bocciodromo. Alla giuria, formata da 5 giudici guidati da Giulia Torquati, l'arduo compito di assegnare i punteggi per le coreografie, la satira, i costumi ed il coinvolgimento popolare.

Molti gruppi si sono ispirati alla politica lamense, a partire dal sindaco Mauro Bochicchio, anche lui in concorso. Apprezzati sono stati i carri allegorici provenienti da Castignano e un bellissimo gruppo di oltre 60 figuranti da Colli del Tronto. A coordinare e presentare la manifestazione Giuseppe Traini e Ilaria Buccheri, che hanno animato con grande consenso l'intera sfilata. Si ringraziano, oltre al Comune di Castel di Lama, l'associazione Artcome e le associazioni di volontariato per il loro contributo alla riuscita della manifestazione.





