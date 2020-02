Coronavirus: Monticelli Calcio: ''Tutte le attività sportive del club sospese fino al 1° Marzo''

La Società ascolana del Monticelli Calcio, considerando la situazione attuale in merito all'emergenza Coronavirus, comunica che le attività sportive legate a tutte le fasce d'età ed a tutte la squadre del club sono sospese fino a Domenica 1° Marzo. Preso atto della libertà che la Lega ha concesso alle società, il presidente Francesco Castelli e la Società intera hanno ritenuto più opportuno sospendere le attività monitorando costantemente l'evolversi la situazione. Anche la gara Monticelli-Porto Potenza, prevista per Domenica 1° Marzo per la 24esima giornata del girone B di Promozione, è rinviata a data da destinarsi.



