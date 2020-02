''Ascoli Accende i Motori'' 2020, spazio anche al rally femminile con il team Hellos Asd

E' fissato per Domenica 29 Marzo, nel tradizionale scenario di Piazza Arringo ad Ascoli Piceno, l'appuntamento con l'edizione 2020 di "Ascoli Accende i Motori", l'evento motoristico organizzato dagli Ufficiali di Gara Piceni con il patrocinio dell'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo, del Gruppo Sportivo Automobile Club Ascoli Piceno e del Comune di Ascoli Piceno.

Quest'anno la kermesse ascolana punta a mettere in vetrina le varie sfaccettature del mondo del motorsport, con una particolare attenzione anche alle affascinanti specialità del rally, in particolar modo al femminile. In Piazza Arringo sarà presente infatti Federica Del Sordo del team abruzzese Hellos Asd, una virtuosa del volante soprannominata "Dede" che ha già gareggiato al Rally di Sperlonga, al Balcone delle Marche ed al Rally dell'Adriatico.

Domenica 29 Marzo sarà quindi un'occasione irrinunciabile per poter apprezzare da vicino la vettura di "Dede" (una Renault Clio 2000) e tante altre splendide auto da corsa e per entrare in contatto diretto con piloti ed addetti ai lavori. "Ascoli Accende i Motori" avrà inizio alle ore 10 e si protrarrà fino a tarda sera con la benedizione delle auto prevista alle ore 12:30.



