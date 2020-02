Coronavirus, governatore Ceriscioli: ''Altri due tamponi sono risultati positivi nelle Marche''

"Nella giornata di oggi altri due tamponi sono risultati positivi al test per il Coronavirus. Con questo salgono a tre i casi risultati positivi nella Regione Marche, tutti nella provincia di Pesaro e Urbino. Questi due positivi domani mattina saranno inviati a Roma per il secondo check". A dichiararlo è il governatore Luca Ceriscioli attraverso i canali ufficiali della Regione. "Abbiamo preso l'impegno di informarvi puntualmente perché riteniamo che conoscere le cose come stanno sia sempre la cosa migliore. Meglio poter valutare notizie vere, anche se non positive, piuttosto che angosciarsi con le fake news".













