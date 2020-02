Confcommercio Picena, preoccupazione per l'ordinanza della Regione Marche

La recente ordinanza n.1 che la regione Marche ha emanato a seguito della presenza a Pesaro di un contagiato (forse?) dal coronavirus sta già causando i primi effetti negativi sull'economia del territorio.



Fioccano, infatti, le prime disdette nelle prenotazioni turistiche ricettive e nelle attività di ristorazione. Proprio in un momento in cui si sta avviando la stagione turistica con i primi contatti esplorativi, l'ordinanza regionale getta le Marche nel "lazzaretto degli appestati", causando un danno di immagine che sarà ben difficile recuperare a breve.

Per questo motivo la Confcommercio Picena esprime preoccupazione per l'ordinanza regionale e ne chiede la limitazione a territori ed ambiti ben specifici, ove sono effettivamente presenti o concretamente ipotizzabili rischi per la salute.