Coronavirus, sindaco Ascoli: “Nuova ordinanza regionale. M'aspetto maggiore collaborazione tra istituzioni”

"Vi confermiamo che le scuole, i musei, i teatri saranno chiusi fino alla mezzanotte di Sabato 29 Febbraio, così come resteranno sospese fino a quella data tutte le manifestazioni pubbliche". Queste le parole del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti in serata in un video messaggio social in cui ha fatto il punto della situazione dopo che il Tar Marche ha sospeso la prima ordinanza del governatore delle Marche Luca Ceriscioli per contenere l'emergenza da Coronavirus. "La Regione ha firmato una nuova ordinanza che conferma in pieno i punti della precedente ma con durata ridotta. Mi dispiace dare questa comunicazione che ha generato un gran caos tra i cittadini e nelle famiglie - ha proseguito Fioravanti -. Anche io, come sindaco, ho subìto questo rimpallo di responsabilità che a mio avviso, in un momento di emergenza, bisognerebbe evitare. Le istituzioni devono essere in prima linea e collaborare. Mi aspetto maggiore collaborazione e coesione tra i vari livelli istituzionali per arginare sia caos e panico che le difficoltà vissute dalle famiglie in questa fase".



CLICCA QUI PER DETTAGLI NUOVA ORDINANZA CERISCIOLI













© Riproduzione riservata