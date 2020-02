Coronavirus, capo Protezione Civile: ''650 contagiati in Italia in 12 regioni, 45 persone guarite''

Il capo della Protezione Civile e commissario straordinario dell'emergenza Angelo Borrelli ha tenuto nel tardo pomeriggio di oggi un nuovo incontro con la stampa con i dati aggiornati sull'emergenza relativa al Coronavirus. Il governatore Luca Ceriscioli ha parlato poco fa di 6 contagiati nelle Marche (CLICCA QUI PER VIDEO), l'ultimo bollettino ufficiale della Protezione Civile ne indica invece ancora 3.

"Presso la sede del Dipartimento della protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento risultano contagiate 650 persone in 12 regioni e in una Provincia autonoma.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 403, 111 in Veneto, 97 in Emilia-Romagna, 19 in Liguria, 4 in Sicilia, 3 nelle Marche, 3 nel Lazio e 3 in Campania, 2 in Piemonte, 2 in Toscana, 1 in Abruzzo, 1 in Puglia e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 248, 56 sono in terapia intensiva, mentre 284 si trovano in isolamento domiciliare.

45 persone sono guarite.

Si comunica che la conferenza stampa di aggiornamento da domani si terrà alle ore 18.00, presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile in via Vitorchiano n°2".





