Coronavirus: Lunedì 2 Marzo riaprono sportelli e centri Inps delle Marche

Da Lunedì 2 Marzo riaprono gli sportelli dell'Inps Marche. La comunicazione è dello stesso direttore regionale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Fabio Vitale, dopo che le strutture erano rimaste chiuse, in seguito all'emergenza Coronavirus, dallo scorso 25 Febbraio. "Il provvedimento di chiusura delle attività di informazione, consulenza e delle visite presso i Centri medico legali della regione è stato assunto esclusivamente per garantire la tutela sia del personale dell'istituto, sia dei cittadini stessi - spiega Vitale in una nota -. Si sottolinea che l'utenza, oltre ai consueti canali istituzionali già a disposizione, ha potuto avvalersi di numeri di telefono appositamente dedicati per informazioni sull'attività amministrativa e per l'ambito sanitario e che il personale, oltre a presidiare i canali telefonici e telematici, si è comunque dedicato alla normale attività di produzione".



Vitale ricorda che durante il periodo di chiusura delle aree riservate all'utenza si è proceduto alla sanificazione dei locali dedicati al front office su tutto il territorio. "Considerato quanto sopra, nonostante la struttura regionale sia ancora in attesa di ricevere un numero sufficiente di mascherine protettive - conclude Vitale - in analogia con le ultime disposizioni della Regione Marche, si comunica che l'attività di sportello e le visite medico legali ricominceranno a partire dal 2 Marzo 2020".





