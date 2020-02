Gerosa Bike 2020, i Sibillini preparano un nuovo calendario di eventi

Ad un anno dalla costituzione dell’ASD Gerosa Bike, ecco il calendario degli eventi 2020 per gli amanti delle mountain bike. “Si parte con entusiasmo, passione e spirito di sacrifico”, esordisce il presidente Giuseppe Testa, vero e proprio traino e guida dell’associazione nata nel 2019 tra Comunanza e Montemonaco. Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere un territorio attraverso lo sport, in uno spazio che per natura è condivisione e unione. Il lago infatti unisce le province di Ascoli e Fermo e tocca, con le sponde, i comuni di Montemonaco, Comunanza e Montefortino coinvolgendo all’interno anche Montegallo. “I percorsi fatti con le cicloturistiche, negli anni passati, hanno visto la partecipazione di molti bikers, arrivati da molti paesi e città delle Marche e non solo”, continua Testa. Sul territorio insistono più associazioni per amanti delle biciclette, da quelle da strada fino a chi fa enduro, e il frutto del successo di molte iniziative è anche grazie alla collaborazione e alla promozione che queste fanno in maniera sinergica.

Il Lago di Gerosa e i Sibillini sono il luogo ideale per fare sport e godersi la natura con tutta la famiglia. Un territorio che si presta decisamente allo spirito dei mountain bikers, veri amanti dei percorsi naturalistici.

L’ASD Gerosa Bike presenta un calendario per tutti i gusti. Si parte con il BIKE-WEEKEND, il 30-31 Maggio ad Altino di Montemonaco, un weekend in un luogo spettacolare con diverse attività sportive, non solo MTB, adatte a tutta la famiglia. Si continua con l’ormai collaudata collaborazione con CARBONELLA FEST il 13 Giugno. Un percorso panoramico sarà il preludio alla festa in riva al lago a suon di barbecue e birra. Il 26 Luglio si conferma il connubio Sport, Natura e tipicità con PATAENDURO; una giornata per gli amanti dell’enduro e delle tipicità locali, tra Gerosa e dintorni. Spettacolare novità il 5 Settembre con la CRONOSCALATA sulla Sibilla, una novità assoluta per la quale attendiamo intrepidi e impazienti i dettagli dall’associazione. Il calendario non poteva che chiudersi con l’oramai consueta e storica Cilcloturistica del TOUR DELLE FATE il 27 Settembre 2020. Un tour che ogni anno attira più di 200 bikers e che stupisce per essere sempre diverso ed innovativo, grazie all’esperienza e all’estro del presidente Testa e dei valorosi associati. Un calendario importante per il territorio reso possibile grazie anche alle Amministrazioni Comunali locali, al Consorzio di Bonifica delle Marche e tutti gli sponsor e soci sostenitori.

Ad oggi Il movimento delle Mountain Bike è in forte crescita in Italia e a Gerosa, nei Sibillini, si è consolidato da ormai 10 anni, portando nel 2020 più di 80 tesserati all’omonima ASD. 80 biciclette che ogni weekend escono per scoprire il vasto territorio dei Sibillini e far apprezzare lo stesso a turisti, amici e nuovi amanti delle due ruote ecologiche.





