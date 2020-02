Coronavirus: Amat Marche, aggiornamento sul rinvio degli spettacoli teatrali

Amat Marche, in accordo con i Comuni interessati, ha lavorato in questi giorni al rinvio degli spettacoli programmati fino al 4 marzo in seguito all’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Marche dello scorso 25 febbraio per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Sebbene l’ultima ordinanza della Regionale Marche del 27 febbraio preveda la ripresa dell’ordinaria attività domenica 1 marzo si è ritenuto comunque necessario ai fini organizzativi procedere con le nuove date di recupero, rinviando di fatto gli spettacoli previsti fino al 4 marzo incluso.

Questi gli appuntamenti al momento rinviati:

Ascoli Piceno Smarrimento (1 marzo) rinviato al 22 aprile; Il grande gioco (1 marzo) rinviato al 3 maggio

Chiaravalle The Gang (28 febbraio) rinviato al 30 aprile

Civitanova Marche Alice in Wonderland (3 marzo) rinviato al 24 marzo

Corinaldo Kemp dancers ancora (28 febbraio) rinviato a data da definire, Casalinghi disperati (3 marzo) rinviato all’8 aprile

Fermo annullata la data zero del tour di Raf & Umberto Tozzi

Fermo Orgoglio e pregiudizio (3 marzo) rinviato a data da definire

Loreto L’armadietto cinese (29 febbraio) rinviato al 14 marzo

Maiolati Spontini Maurizio IV (3 marzo) rinviato al 28 aprile

Montemarciano Ciao, amore ciao (29 febbraio) rinviato a data da definire

Osimo Amma (29 febbraio) rinviato a data da definire

Ostra Il diario di Adamo ed Eva (27 febbraio) rinviato al 1 aprile

Pesaro Smarrimento (28 febbraio) rinviato al 31 marzo, Vinicio Capossela (4 marzo) rinviato al 21 aprile; Cenerentola. Rossini all’Opera (1 marzo) rinviato a data definire

Pollenza Il Test (2 marzo) rinviato al 21 aprile

Porto San Giorgio Il terzo incomodo (29 febbraio) rinviato a data da definire

Porto Sant’Elpidio La casa di famiglia (28 febbraio) rinviato al 23 aprile

Recanati I miserabili (28 febbraio) rinviato al 30 marzo

San Benedetto del Tronto Scusa sono in riunione… ti posso richiamare? (29 febbraio e 1 marzo) rinviato a data da definire

San Costanzo Richard Dawson (1 marzo) rinviato a data da definire

San Severino Marche Parenti serprenti (26 febbraio) rinviato al 17 marzo

Sant’Elpidio a Mare Biographie–Pop Rock Anni 90 (29 febbraio) rinviato al 13 marzo

Urbania Ciao, amore ciao (28 febbraio) rinviato a data da definire

Urbino Federico Condottiero (1 marzo) rinviato al 26 aprile.

Informazioni aggiornate su www.amatmarche.net, AMAT 071 2072439.





© Riproduzione riservata