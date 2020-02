Coronavirus, aggiornamento Protezione Civile: ''1128 contagiati, 11 nelle Marche''

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 1049 persone risultano positive al virus.

Ad oggi, in Italia, 1128 persone hanno contratto il virus. Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 615, 217 in Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 401, 105 sono in terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare. 50 persone sono guarite. I deceduti sono 29, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.





Il Consiglio dei Ministri si è riunito intanto a Palazzo Chigi per discutere l’adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Su proposta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e del Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, è stato approvato un decreto legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19​ a supporto delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.

Nello specifico, le disposizioni introdotte intendono fornire un primo sostegno economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Ulteriori dettagli sul decreto legge sono disponibili sul sito del Governo.









