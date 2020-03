Coronavirus, capo Protezione Civile: ''Sono 1835 i contagiati. Prima vittima nelle Marche''

Sono 1.835 i contagiati da Coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario e capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della consueta conferenza stampa pomeridiana. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in più rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in più di ieri).



A Roma e provincia, dove un poliziotto è risultato positivo, sono 12 al momento i casi di Coronavirus accertati. Dagli ultimi dati dello Spallanzani si contano 7 ricoverati: la coppia di cinesi ormai guarita, un poliziotto ricoverato ieri, la famiglia di Fiumicino (madre, padre e una figlia) e un ultimo caso con un link epidemiologico veneto. A questo vanno aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato (moglie, due figli e cognata), tutti positivi e in sorveglianza sanitaria a casa, e un vigile del fuoco positivo al test e in sorveglianza nella caserma di Capannelle.

Primi casi di contagi anche in Molise - una donna di 60 anni - e in Sardegna. La prima vittima del Coronavirus delle Marche è un anziano di 88 anni con patologie pregresse, deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano. Era stato ricoverato il 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie ed era risultato positivo al tampone. "Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari - ha dichiarato il governatore delle Marche Luca Ceriscioli -. Continuiamo a lavorare per fronteggiare l'emergenza con il massimo impegno".









