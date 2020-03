Ascoli-Chievo, probabili formazioni della sfida tra bianconeri e gialloblù

Ascoli e Chievo si affronteranno oggi alle ore 18:50 allo stadio "Del Duca" nel match valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie B. La partita si giocherà a porte chiuse dopo l'ordinanza emanata ieri dalla Regione Marche in relazioni all'emergenza Coronavirus. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitte: i veneti per 1-0 al "Bentegodi" contro il Livorno fanalino di coda, i marchigiani per 2-1 allo stadio "Adriatico-Cornacchia" di Pescara.

Mister Aglietti non può fare affidamento sugli infortunati Ongenda, Garritano e Ceter. Il nuovo tecnico gialloblù dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 con Semper in porta e la difesa composta da Dickmann, Leverbe, Cesar e Renzetti. Linea mediana con Segre, Obi ed Esposito con il tridente offensivo formato da Vignato, Djordjevic e Giaccherini. Non è da escludere un 4-3-1-2 con uno tra Vignato e Giaccherini a supporto di Meggiorini e Djordjevic.



Mister Stellone non può contare sugli infortunati Rosseti, Ranieri e Beretta, sul febbricitante Sankoh e sullo squalificato Gravillon. Si va verso la riproposizione di un modulo 4-3-1-2 (che in fase difensiva può mutare in 4-4-2) con Leali tra i pali e la retroguardia formata da Andreoni (in vantaggio su Pucino), Brosco, Valentini e Sernicola (favorito su Padoin). A centrocampo Cavion, Piccinocchi (in ballottaggio con Petrucci e Troiano) ed Eramo con Ninkovic (che potrebbe essere preferito a Morosini uscito non al meglio dalla gara di Pescara) a sostegno delle punte Trotta e Scamacca.





PROBABILI FORMAZIONI





ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Valentini, Sernicola; Cavion, Piccinocchi, Eramo, Ninkovic; Scamacca, Trotta. A disposizione: Marchegiani, Pucino, Ferigra, De Alcantara, Padoin, Brlek, Petrucci, Troiano, Covic, Costa Pinto, Matos, Morosini. Allenatore: Stellone





CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Vignato, Djordjevic, Giaccherini. A disposizione: Pavoni, Cotali, Vaisanen, Frey, Rigione, Ivan, Karamoko, Morsay, Zuelli, Di Noia, Grubac, Meggiorini. Allenatore: Aglietti





Arbitro: Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta











QUOTE EUROBET





Vittoria Ascoli: 2.75





Pareggio: 2.90





Vittoria Chievo: 2.85





© Riproduzione riservata