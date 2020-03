Coronavirus, capo Protezione Civile: ''Sono diventati 2263 i contagiati, 79 i deceduti''

Nel pomeriggio odierno il capo della Protezione Civile e commissario straordinario Angelo Borrelli ha fornito nuovi dati in conferenza stampa in relazione all'emergenza Coronavirus.



"I contagiati risultano al momento 2263, dei quali l'88% in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. I deceduti risultano 79 (27 in più rispetto a ieri), con 17 morti in Lombardia, 1 rispettivamente in Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Marche. Le persone guarite risultano 160, 11 in più rispetto alla giornata di ieri - dichiara Borrelli -. Dei contagiati 1000 sono in condizioni di isolamento domiciliare, 1034 presentano sintomi tali da essere ricoverati in strutture ospedalieri, 229 risultano in terapia intensiva. Protezione civile e volontari stanno offrendo tutto il supporto necessario nelle zone rosse dove oggi sono state distribuite mascherine ai cittadini. Altre 400.000 mascherine sono state distribuite negli ospedali, si stanno cercando altri fornitori dall'estero che possano coprire la grande richiesta, quelle attuali arrivano dal Sud Africa. Il Ministero della Difesa, su richiesta della Regione Lombardia, ha messo a disposizione personale e attrezzature, anche medici militari stanno aiutando negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Abbiamo effettuato finora 25856 tamponi. Si sta continuando a procedere con il montaggio di tende pre-triage all'esterno delle strutture sanitarie, alcune anche in strutture carcerarie. Al momento sono state allestite 309 tende. Questa settimana è importante per vedere l'evoluzione del contagio nel nostro Paese. Siamo pronti a rivedere le nostre azioni sulla base degli scenari che andiamo a incontrare, tutto dipende dall'evoluzione dei dati che andremo a constatare".

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono in Lombardia sono 1.326, 398 in Emilia-Romagna, 297 in Veneto, 56 in Piemonte, 59 nelle Marche, 30 in Campania, 19 in Liguria, 18 in Toscana, 11 nel Lazio, 13 in Friuli Venezia Giulia, 5 in Sicilia, 6 in Puglia e 6 in Abruzzo, 4 nella Provincia autonoma di Trento, 3 in Molise, 8 in Umbria, 1 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1 in Calabria, 1 in Sardegna e 1 in Basilicata.



