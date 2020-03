Teatro PalaFolli, torna Ascolinscena con lo spettacolo ''Non ti conosco più''

Sabato 7 marzo 2020 alle ore 21:00 torna al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno la Rassegna di commedie Ascolinscena con l’ultimo spettacolo in concorso per l’edizione 2019-2020. Ospiti del teatro ascolano saranno gli attori della Compagnia Amici della Ribalta di Lanciano con lo spettacolo “Non ti conosco più” di Alde De Benedetti e con la regia di Luigi Marfisi.



La compagnia è nata nel 1989 anche se la sua fondazione risale al 1964 quando un gruppo di attori militava nel piccolo teatro di S. Antonio di Lanciano, uan vera e propria fucina di attività teatrali e musicali. Tanti anni di attività con tournée in tutta Italia con tanti riconoscimenti e premi ricevuti nei vari concorsi nazionali. La Compagnia Amici della Ribalta promuove da anni il Festival di Teatro dialettale “Città di Lanciano, premio maschera d’oro” che è giunto alla XVI edizione.

Sabato prossimo 7 marzo al Teatro PalaFolli gli Amici della Ribalta metteranno in scena “Non ti conosco più”, storia di una famiglia in cui Luisa, moglie di un intraprendente avvocato, pensa che per ravvivare il menage familiare occorra l’intervento di un terzo. Paolo, il marito, non “pensa” perché è impegnanto al disbrigo di altre pratiche. Alberto, il terzo incomodo, è uno scapolo-gentiluomo anche se in alcune occasioni…

L’inatteso arrivo di zia Clotilde dal Canada ha l’effetto di un uragano, lei vorrebbe sopprimere tutti gli scapoli e rendere il matrimonio obbligatorio a tutto vantaggio di sua figlia Evelyn.

Nella vicenda si inserisce Ursula, un’avvenente segretaria.

L’intreccio si dipana gradevolmente con battute sagaci e mai volgari, con colpi di scena e con trovate così originali che poi, alla fine, tutto si spiegherà!

La regia dello spettacolo è affidata a Luigi Marfisi che sul palco interpreta Alberto. Gli altri interpreti sono: Vincenzo Torosantucci, Raffaella Di Florio, Anna De Sanctis, Giulia Amaro, Celestina Ciarelli, Lilia Giangregorio e Clara Labrozzi. Luci e suono sono affidati a Pasquini Service.

Sabato 7 marzo la compagnia Amici della Ribalta metterà in scena l’ultimo spettacolo in concorso che sarà giudicato da una giuria e dal pubblico per l’assegnazione dei Premi Ascolinscena 2019-2020. La serata di Premiazione sarà sabato 28 marzo 2020, mentre sabato 21 marzo alle ore 21:00 andrà in scena la prima di “Bugie e tradimenti” la nuova commedia della Compagnia Li Freciute che insieme a Castoretto Libero, donAttori e Compagnia dei Folli organizzano da tredici anni Ascolinscena.

La rassegna è sostenuta da Fainplast Compounds, UILT Marche e Comune di Ascoli Piceno. Come consueto Ascolinscena abbina i suoi spettacoli a degustazioni di vini offerti da cantine locali e per la XIII Edizione gli ospiti sono i vini della Cantina San Michele a Ripa di Ripatransone (AP). Accompagneranno l’assaggio gli stuzzichini offerti dal Supermercato Tigre di Villa Pigna che da alcuni anni ci delizia con le proprie produzioni.

Ingresso € 10,00 – Inizio spettacolo ore 21:00

Per info www.palafolli.it oppure 0736-35 22 11





