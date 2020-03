Coronavirus, sindaco Ascoli: ''Scuole chiuse da domani all'8 Marzo. Restiamo in prima linea''

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, dopo la nuova ordinanza del governatore delle Marche Luca Ceriscioli (CLICCA QUI PER DETTAGLI), ha voluto aggiornare la cittadinanza sull'emergenza legata al Coronavirus con un video messaggio in serata sui suoi canali social.

"E' stata emessa in serata, in via urgente, una nuova ordinanza regionale dopo che ci sono stati due decessi nelle Marche e 60 casi positivi al Coronavirus - ha dichiarato Fioravanti -. Seppur nella nostra zona, fortunatamente, non si sono ancora verificati casi positivi, vengono chiuse scuole, teatri e musei e vengono sospesi eventi pubblici e culturali da stasera a mezzanotte fino alla mezzanotte dell'8 Marzo. Purtroppo anche questa ordinanza è arrivata in tarda serata da parte della Regione, ci scusiamo perchè si sono venuti a creare nuovamente problemi e disagi all'interno delle famiglie. Come Amministrazione Comunale restiamo in prima linea per collaborare con i cittadini, continuando ad aggiornarvi costantemente".









© Riproduzione riservata