Ascoli-Chievo 1-1, Ninkovic replica a Djordjevic e permette al Picchio di tornare a far punti

L'Ascoli affronta il Chievo Verona allo stadio "Del Duca" nel contesto della 27esima giornata del campionato di Serie B, ottava di ritorno. Il match si gioca a porte chiuse dopo l'ordinanza della Regione Marche in relazioni all'emergenza Coronavirus. Entrambe le squadre sono reduci da sconfitti: i bianconeri 1-2 a Pescara, i veneti 0-1 tra le mura amiche con il Livorno.

Stellone conferma il 4-4-2 con Leali tra i pali e la difesa composta da Andreoni, Brosco, Valentini e Sernicola. A centrocampo Cavion, Petrucci e Piccinocchi con Brlek che parte largo a sinistra pronto a dar sostegno alle punte Ninkovic e Scamacca. Aglietti risponde con un 4-3-3 con Semper in porta, retroguardia con Dickmann, Leverbe, Cesar e Renzetti. Linea mediana con Segre, Esposito ed Obi, tridente d'attacco formato da Vignato, Djordjevic e Giaccherini. Presente in tribuna il patron Pulcinelli. Presenti in tribuna il patron Pulcinelli ed il presidente del Chievo Campedelli.





Ninkovic balla alle spalle di Scamacca, con il modulo che si trasforma spesso in 4-4-1-1-. Dopo tre minuti tiro da fuori di Obi che non trova lo specchio della porta. Meglio gli ospiti in avvio, con il Picchio molto abbottonato. Al quarto d'ora Vignato si invola in contropiede sulla destra e serve Giaccherini tutto solo in area, decisivo ripiegamento difensivo di Cavion. Al 20' piazzato teso di Ninkovic dalla trequarti, colpo di testa di Scamacca che termina di molto a lato. Verso la metà del primo tempo iniziano a partire dei cori di incitamento da parte di tifosi bianconeri posizionati all'esterno dello stadio sotto la Curva Nord. Al 28' Ascoli pericolosissimo con un sinistro rasoterra dal limite di Petrucci, su servizio di Brlek, che chiama Semper ad una splendida parata bassa a mano aperta. Poco dopo la mezzora altro spunto sulla destra di Vignato, pallone in mezzo per Djordjevic dopo un intervento a vuoto di Valentini, colpo di prima intenzione che va a sbattere sui cartelloni pubblicitari. Al 38' il Chievo la sblocca: Renzetti avanza sulla sinistra, cross in mezzo che non viene allontanato bene dalla difesa bianconera, Vignato dalla destra rimette il pallone forte in mezzo per Djordjevic che in area piccola tocca di prima in rete per il suo quinto centro in campionato. Subito dopo altra conclusione insidiosa da posizione laterale con il destro di Segre, si rifugia in corner Leali coprendo il primo palo. Nel finale di prima frazione l'Ascoli colleziona due corner in serie che però non hanno buon esito.

Ad inizio ripresa Brlek fa viaggiare Scamacca sull'out di destra, cross dal fondo che non trova compagni pronti a colpire. Al 55' bello scambio al limite dell'area tra Vignato ed Esposito, va al tiro il giovane talento classe 2000, sinistro rasoterra che finisce di poco a lato. Il primo cambio di Stellone vede l'inserimento di Morosini al posto di Petrucci. L'ex Brescia si piazza a sinistra con Brlek che passa a destra e Cavion in mezzo con Piccinocchi. Al 62' Ninkovic calcia sopra la traversa una punizione da un'ottima mattonella ai 20 metri. Al 65' Aglietti toglie dal campo Obi, al suo posto Di Noia. Brosco tenta il jolly con un destro dalla lunghissima distanza che non finisce troppo distante dall'incrocio dei pali. Esce anche un delutente Piccinocchi, dentro Trotta per un Ascoli a trazione anteriore. Trotta subito pericoloso con un sinistro rasoterra in area respinto bene da un ottimo Semper. Subito dopo ancora Trotta sfonda sulla sinistra, assist basso che viene respinto male da Renzetti, ne approfitta Ninkovic che in area piccola non può sbagliare siglando il suo sesto gol in campionato. Nel Chievo entra Meggiorini al posto di un Djordjevic acciaccato. Stellone rinforza il centrocampo con Eramo per Scamacca. Continua a spingere l'Ascoli, Brlek con caparbietà tiene vivo un pallone in area, si avventa Trotta che calcia di potenza col mancino, ancora una volta Semper dice di no. Sul fronte opposto sfonda Vignato sulla destra, diagonale insidioso deviato in angolo da Leali. Al minuto 82 traversone teso di Renzetti dalla corsia sinistra, frustata di Meggiorini, presa sicura di Leali. Ninkovic si esalta sulla sinistra con un bella conclusione a giro che sfiora l'incrocio dei pali in stile Memushaj nello scorso weekend a Pescara. Aglietti si gioca l'ultimo cambio con Zuelli per Esposito. Nel finale fallo ingenuo a centrocampo di capitan Brosco che, diffidato, salterà la prossima gara. Non ci sono emozioni nei quattro minuti di recupero, con l'Ascoli che conquista il quinto pareggio in campionato salendo a quota 32 punti in classifica in vista del prossimo impegno sul campo della Virtus Entella.





TABELLINO E PAGELLE

ASCOLI-CHIEVO 1-1

ASCOLI (4-4-2): Leali 6; Andreoni 6, Brosco 5.5, Valentini 5.5, Sernicola 5.5; Cavion 6.5, Petrucci 5.5 (57' Morosini 6), Piccinocchi 5 (68' Trotta 6.5), Brlek 5; Ninkovic 6.5, Scamacca 5.5 (76' Eramo 5.5). A disposizione: Marchegiani, Pucino, Ferigra, De Alcantara, Padoin, Troiano, Covic, Costa Pinto, Matos. Allenatore: Stellone 6

CHIEVO (4-3-3): Semper 7; Dickmann 6, Leverbe 6, Cesar 5.5, Renzetti 6; Segre 6, Esposito 6 (87' Zuelli sv), Obi 6 (65' Di Noia 5.5); Vignato 6.5, Djordjevic 6.5 (71' Meggiorini 6), Giaccherini 6. A disposizione: Nardi, Cotali, Vaisanen, Frey, Rigione, Ivan, Karamoko, Morsay, Grubac. Allenatore: Aglietti 6

Arbitro: Abbattista di Molfetta 6.5

Reti: 38' Djordjevic, 70' Ninkovic





