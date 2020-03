Coronavirus, capo Protezione Civile: ''Oggi 116 guariti. Più di duemila uomini impegnati sul campo ''

Nel pomeriggio di oggi il capo della Protezione Civile e commissario straordinario Angelo Borrelli ha fornito in conferenza stampa i dati odierni relativi all'emergenza Coronavirus.

"I contagiati risultano al momento 2703, dei quali 1064 in condizione di isolamento domiciliare, 1344 le persone ricoverate in strutture sanitarie mentre 295 risultano in terapia intensiva. La regione con il piu' alto tasso di positivi è la Lombardia con 1497 unità a seguire poi Emilia Romagna con 516 e Veneto con 345. Le persone guarite oggi sono 116 per un totale complessivo di 276 dall'inizio dell'emergenza. I decessi registrati sul territorio nazionale nella giornata odierna sono invece 28 (17 Lombardia, 5 Emilia, 3 Veneto, 2 Marche e 1 in Puglia). A fronteggiare questa emergenza ci sono sul territorio nazionale 2160 uomini che stanno offrendo tutto il supporto necessario sia a chi è nelle strutture sanitarie sia a chi è in isolamento domiciliare. Al momento i sistemi sanitari delle singole regioni stanno facendo fronte al fabbisogno di posti letto in maniera autonoma senza quindi ricorrere a trasferimenti e spostamenti in altre regioni".







