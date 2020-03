Coronavirus: Ascoli, sindaco Fioravanti: ''Non dobbiamo generare panico ma essere tutti responsabili''

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, attraverso un video messaggio sui suoi canali social, ha confermato che al momento nel comune di Ascoli non sono stati segnalati casi di Coronavirus.

"Nelle Marche, come in tutto il territorio nazionale, sono aumentati i casi di Coronavirus, ma sia nel comune di Ascoli Piceno che in quelli limitrofi non sono stati riscontrati casi. Teniamo comunque alto il monitoraggio e le azioni precauzionali da adottare. Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ci sono arrivate le linee di emergenza epidemiologica per quanto riguarda la Protezione Civile qualora si verificassero casi di contagio. Il premier Giuseppe Conte de il ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina hanno annunciato ufficialmente la sospensione delle attività scolastiche fino al 15 Marzo; quindi ad Ascoli continuiamo a tenere le scuole chiuse e sospendiamo tutti gli eventi socio-culturali che erano in programma. Dobbiamo essere tutti responsabili senza generare panico, ma comunque pronti a gestire al meglio la situazione", ha dichiarato il primo cittadino.









