Ascoli Calcio: azienda Braddock vestirà dirigenti, staff tecnico e calciatori fino al 2021

Il mondo Ascoli si arricchisce di un nuovo importante partner commerciale, che fa dell'artigianalità, del made in Italy, del comfort e della sartorialità le leve del proprio successo. La Braddock e l'Ascoli Calcio hanno siglato un accordo di collaborazione per la stagione in corso e per la stagione sportiva 2020/2021. Il prestigioso brand di abbigliamento, nato in Veneto nei primi anni Novanta, realizzerà le divise che dirigenti, staff tecnico e calciatori bianconeri indosseranno in tutte le occasioni pubbliche, conferenze stampa, partite ed eventi extra sportivi.

Il marchio Braddock, nuovo "style partner" bianconero, è identificato da un trifoglio, simbolo nato nel 1992 dal connubio fra la tradizione sartoriale italiana e lo stile irlandese, da cui l'azienda è partita.

Artefici della rinascita del brand sono stati Innovatessile Srl e il giovane imprenditore napoletano Umberto Cristiano, da sempre affascinato da un marchio che nasce nelle praterie irlandesi, dal pastore Brian Braddock che cuciva a mano capi di abbigliamento mentre pascolava il gregge. La Braddock realizzerà per dirigenza, staff tecnico e calciatori un abito monopetto grigio con camicia bianca (estiva) o nera (invernale), cravatta con marchio dell'Ascoli in bella vista, un cardigan, un impermeabile, uno smanicato e gli accessori invernali come cappello e guanti.

"L'Ascoli Calcio accoglie con grande soddisfazione ed entusiasmo la neo-partnership con l'auspicio che il binomio fra il Club bianconero e la Braddock sia foriero di soddisfazioni reciproche", si legge in una nota sul sito ufficiale del club bianconero.









© Riproduzione riservata