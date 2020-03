Ciclismo: Pedale Rossoblù Picenum, cordoglio per la scomparsa del presidente onorario Coccia

E’ venuto a mancare Angelo Coccia, presidente onorario del Pedale Rossoblù Picenum, colonna portante e dirigente di lungo corso in seno al sodalizio giovanile di San Benedetto del Tronto.

Di recente ha ricevuto una benemerenza al merito conferitagli dal Comitato Regionale FCI Marche, alla presenza del Presidente Nazionale Renato Di Rocco, in occasione della festa del ciclismo di fine anno svoltasi ad Ancona nel dicembre 2019. Le esequie sono programmate per Venerdì 6 Marzo alle 10:00 presso la Chiesa della Madonna del Suffragio in località Ponte Rotto a San Benedetto del Tronto. Tutto il direttivo del comitato regionale FCI Marche si unisce al dolore della famiglia e dei dirigenti del Pedale Rossoblu Picenum.

