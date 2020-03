Grottammare: rimessaggio barche, la scadenza è fissata al 20 maggio

Procedura on line anche per richiedere spazi di rimessaggio delle imbarcazioni. Ai sensi della normativa sulla dematerializzazione dei procedimenti e dei documenti amministrativi, il servizio Demanio ricorda la scadenza del 20 maggio per la presentazione delle istanze e informa che le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il SUAP on line, attivo dal 1° febbraio.



Il personale rimane tuttavia a disposizione negli orari di ufficio per fornire assistenza e tutte le informazioni necessarie.

Alla domanda, vanno allegati tutti i documenti richiesti (e consultabili nel sito www.comune.grottammare.ap.it) nonché i documenti delle imbarcazioni o, in mancanza di questi, le fotografie dei mezzi, due marche da bollo di 16€ e il versamento dei diritti di segreteria, come indicato nel sito.

Si ricorda che per utilizzare il portale è necessario essere registrati ai Servizi On Line del Comune di Grottammare. La registrazione può essere richiesta allo Sportello URP.