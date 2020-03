San Benedetto, lo spettacolo con Vanessa Incontrada si recupera l'8 e 9 Aprile

Lo spettacolo teatrale «Scusa ti posso richiamare? …sono in riunione» con Vanessa Incontrada, inizialmente previsto nei giorni 29 febbraio e 1 marzo rinviato in seguito alle disposizioni regionali di prevenzione dal contagio da COVID 19, verrà recuperato nei giorni 8 e 9 aprile 2020.



Gli abbonamenti restano validi per le nuove date seguendo il turno inizialmente acquistato: il primo turno, previsto per il 29 febbraio, verrà recuperato mercoledì 8 aprile; il secondo turno, previsto per il primo marzo, sarà recuperato con la serata di giovedì 9 aprile 2020.

Anche i singoli biglietti restano validi per le nuove date con le stesse modalità degli abbonamenti ma chi ha necessità di essere rimborsato dovrà chiederlo improrogabilmente entro il 12 marzo rivolgendosi al botteghino del Teatro Concordia che aprirà secondo questo calendario:

Sabato 7 marzo: 10.30 – 12.30 e 16.00 – 19.30

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo: 17.00 – 19.00

Lo spettacolo fa parte del cartellone della stagione teatrale 2019/2020 di Comune di San Benedetto del Tronto e AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali con il contributo di MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali Regione Marche e il sostegno di BIM Tronto.